Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es in letzter Sekunde doch nicht zu einem Betrugsfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gekommen.

Dessau-Roßlau/Bitterfeld-Wolfen/DUR. - Einer Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass eine Seniorin aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht Opfer eines Betruges geworden ist. Dies berichtet die Polizei.

Eine 88 Jahre alte Frau erhielt demnach am Donnerstag gegen 14.30 Uhr den Anruf eines vermeintlichen Bekannten. Dieser habe angegeben, dass er in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei und nun schnell finanzielle Hilfe benötige. Er forderte von der älteren Dame eine Summe in Höhe von 19.000 Euro, heißt es.

Beinahe-Betrug im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Die Frau begab sich laut Polizei sofort zu ihrer Bank und ließ sich einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich auszahlen. Eine Bankmitarbeiterin habe jedoch einen Betrug vermutet und informierte eine nahe Angehörige der 88 Jahre alten Frau. Diese kontaktierte den wahren Bekannten, so die Polizei weiter.

Es habe sich herausgestellt, dass Betrüger am Werk waren. Die Polizei rät dazu, sich am Telefon gar nicht in ein derartiges Gespräch verwickeln und unter Druck setzen zu lassen, sondern einfach aufzulegen.