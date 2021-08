Lagerbestände in den Krankenhäusern in Bitterfeld und Köthen „am untersten Limit“

Bitterfeld/MZ - Die anhaltend geringe Blutspendebereitschaft wird in der Region langsam zum Problem. Punktuell sind deshalb bereits Engpässe entstanden. Derzeit kann das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Krankenhäuser mitunter nicht sofort mit allen Blutgruppen versorgen. Das teilt Katrin Richly, die DRK-Gebietsleiterin des Blutspendedienstes für die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und die Stadt Weißenfels, auf MZ-Anfrage mit. Grundsätzlich bleibe man lieferfähig, teils seien in Kliniken wegen des fehlenden Bluts zuletzt aber schon Operationen verschoben worden.

Disziplinierte Vorratshaltung hilft beim Umgang mit dem wenigen Blut

Am Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen war das noch nicht der Fall. Das Krankenhaus bestätigt gegenüber der MZ aber, dass die Blut-Engpässe grundsätzlich bekannt sind. Auch die Helios-Klinik in Köthen tut dies. Aber: „Durch eine sehr disziplinierte Vorratshaltung an Blutkonserven in unserem eigenen Blutdepot an der Helios Klinik Köthen sind wir bis jetzt in der Lage gewesen, alle Patienten zu behandeln und mussten keine Notfallprozesse in Gang setzen, um Blutkonservenengpässe zu kompensieren“, teilt Yulia Mikhaylova mit.

Den geringeren Zulauf bei den Spendenterminen beklagt das DRK vor Ort nun bereits seit rund einem Jahr. Nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie sogar noch überdurchschnittlich viel Blut gegeben worden war, fiel die Spendenbereitschaft in der Folge unter das gewohnte Maß. Die Sommermonate sind wegen Urlaubsreisen traditionell eine zähe Phase, aktuell kommen laut Richly zehn bis fünfzehn Prozent weniger Blutkonserven zusammen, als sonst. „Wir kämpfen jeden Tag um jede Spende und um jeden Termin“, sagt die Gebietsreferentin. Nennenswerte Lagerbestände geben es nach den mauen vergangenen Monaten nicht mehr, die Reserven seien „am untersten Limit“.

Auch die voranschreitenden Corona-Impfungen haben die Spendenbereitschaft in der Region offenbar nicht angekurbelt. Richly geht davon aus, dass die dadurch zurückgewonnenen Freiheiten derzeit eher für andere Aktivitäten wie Urlaubsreisen genutzt werden.

Das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen (Foto: Kehrer)

Außerdem gelten bei den Spendenterminen nach wie vor verschärfte Hygienebedingungen: Maskenpflicht, Abstandsregeln, keine Symptome, Essen nur zum Mitnehmen. „Vielleicht hält das auch den Einen oder Anderen vom Spenden ab“, denkt die Gebietsreferentin. Gerade im ländlichen Raum sei die Hilfsaktion des DRK immer auch ein Begegnungsort gewesen. Wegen der Maßnahmen zum Covid-Infektionsschutz falle diese soziale Komponente nun weg. Aber: „Da müssen wir einfach auf Nummer sicher gehen.“

Jahrelange Entwicklung setzt sich fort

Gleichzeitig bestätigt sich hier aber auch ein langfristiger Trend. Die Zahl der gespendeten Blutkonserven nimmt seit Jahren ab, vor allem weil nicht genug junge Menschen zu den älteren Stammspendern nachstoßen. Werden Engpässe also die neue Normalität? Soweit will Richly nicht gehen. „Ich glaube nicht, dass das der Dauerzustand wird“, sagt sie.

Die Gebietsreferentin hofft nun auf die traditionell starken Herbstmonate - und sie ruft die Bürger auf, mitzuhelfen: „Es wird jede Spende gebraucht.“