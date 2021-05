Ladendieb verletzt in Bitterfeld Mitarbeiterin bei seiner Flucht

Bitterfeld - Bei einem räuberischen Diebstahl in der Wittenberger Straße in Bitterfeld ist am Montag eine Frau verletzt worden. Laut Polizei betrat gegen 19.40 Uhr ein Mann das Ladengeschäft. Da dieser sich bereits schon mehrfach am Montag im Geschäft aufgehalten hatte, geriet er schnell ins Visier des Verkaufspersonals.

So beobachtete eine Angestellte, wie der Mann Lebensmittel von geringem Sachwert an sich nahm und durch die Kassenzone rannte, um den Markt zu verlassen. Eine 49-jährige Mitarbeiterin versuchte ihn festzuhalten. Der Täter wehrte sich und konnte sich losreißen.

Im Zuge des Gerangels kam die 49-Jährige zu Fall und verletzte sich. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Durch einen 51-Jährigen Zeugen konnte der Dieb dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 33-jährige Täter ist bereits wegen ähnlicher Fälle polizeilich bekannt. (mz)