Ladendieb flüchtet aus Supermarkt in Bitterfeld - Polizei stellt 50-Jährigen in Tatortnähe

Bitterfeld/MZ - Die Polizei hat am Dienstag in Bitterfeld einen flüchtigen Ladendieb gestellt. Wie es im Polizeibericht heißt, wollte der 50-Jährige gegen 16.20 Uhr in einem Supermarkt in der Auenstraße Lebensmittel von geringem Sachwert stehlen. Dazu verstaute er sie in seinem Rucksack und wollte ohne zu bezahlen die Filiale verlassen.

Der aufmerksame Ladendetektiv bemerkte allerdings alles und wollte den Dieb zur Rede stellen. Daraufhin verließ der Täter hastig das Geschäft und ließ seine Beute zurück. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der Täter noch in unmittelbarer Nähe des Marktes gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen.