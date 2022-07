Ladendieb aus Wolfen will sein Diebesgut gegen ein Handy eintauschen - beim Ladendetektiv

Zwei männlichen Personen hatten in Wolfen ihr Diebesgut in den Hosentaschen verschwinden lassen, bevor sie ohne zu bezahlen der Laden verlassen wollten. Der Ladendetektiv bemerkte dies und es kam zur Rangelei. Die Täter konnten fliehen - einer kam aber wenig später zurück.

Wolfen/MZ - Der Diebstahl mehrere Getränkedosen im Wert von über 10 Euro ist in Wolfen erst in einer verbalen und schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Am Ende wollte einer der Täter das Diebesgut gegen ein Handy tauschen.

Laut Polizei hat sich der Vorfall am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Damaschkestraße ereignet. Dort hatten zunächst zwei männlichen Personen das Diebesgut in ihren Hosentaschen verschwinden lassen, bevor sie ohne zu bezahlen der Laden verlassen wollten.

Dies beobachtete der 34-jährige Ladendetektiv und wollte die beiden zur Rede stellen. Der Streit eskalierte und auch ein letzter Versuch des Detektivs die beiden festzuhalten, scheiterte. Dennoch konnte er dabei das Mobiltelefon von einem der beiden ergattern.

Der 35-jährige Handybesitzer kam kurze Zeit später auch zurück, um das Diebesgut gegen sein Telefon einzutauschen. Darauf ließ sich der Ladendetektiv aber nicht ein und rief die Polizei dazu.

Die Beamten stellten schließlich fest, dass der 35-Jährige kein Unbekannter ist und schon mehrfach bei Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern hingegen noch an. Laut Polizei hatte sich der Ladendetektiv bei der Aktion leichte Verletzungen zugezogen.