Salzfurtkapelle/MZ. - Bauarbeiten an der Landesstraße 141 werden zu Sperrungen und zum Teil weiträumigen Umleitungen im Bereich des Zörbiger Ortsteils Salzfurtkapelle führen. Darüber informiert das sachsen-anhaltische Ministerium für Infrastruktur und Digitales.

Laut dessen Sprecher Finn Schroeder stehen ab Montag, 13. Oktober, an der viel befahrenen Straße planmäßige Bauarbeiten an – und zwar im Abschnitt zwischen dem Kreuzungsbereich von L 141 und L 140 in der Ortslage Salzfurtkapelle und der B 6n und dem Zubringer zur Anschlussstelle der Autobahn 9.

In die Erneuerung der Fahrbahn investiert das Land Sachsen-Anhalt laut Angaben aus dem Ministerium rund 600.000 Euro. Ertüchtigt wird die Piste auf insgesamt 1,2 Kilometer Länge. Anlieger und Autofahrer müssen sich voraussichtlich bis Mitte November auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. „Sie sollten mehr Zeit für die unvermeidliche Umleitung einplanen“, so der Sprecher des Ministeriums.

Dieses hat zusammen mit der zuständigen Landesstraßenbaubehörde die anstehenden Arbeiten nach eigenen Angaben bewusst zu großen Teilen in die Herbstferien gelegt. Damit sollen die Auswirkungen auf den Schulbusverkehr so gering wie möglich gehalten werden. In einem erstem Abschnitt werden zunächst die Asphaltschichten am Knotenpunkt L 140/L 141 bis in Höhe des Abzweigs zur Agrargenossenschaft erneuert. Dafür wird dieser Bereich voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über Tornau vor der Heide, Hinsdorf, Zehbitz und Radegast, vorbei an Löberitz bis Wadendorf (L 141– L 136 – L 142 – B 183 – L 141) und umgekehrt.

Bauarbeiten an der L141 bei Salzfurtkapelle erfolgen in zwei Bauabschnitten

Am 27. Oktober wird dann der zweite Bauabschnitt, die verbleibende Strecke bis zum Anschluss an die B 6n, in Angriff genommen. Auch hier werden die alten Asphaltbinder und -deckschichten rund zehn Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu eingebaut. Dafür sind noch einmal knapp drei Wochen eingeplant. Der Verkehr wird in dieser Zeit über Tornau von der Heide und Thurland nach Salzfurtkapelle (L 141 – L 136 – B 184 – L 140 und umgekehrt) umgeleitet.

Sperrung gibt es auch in Bitterfeld. Hier wird laut Informationen der Landkreisverwaltung der Bahnübergang in der Zeppelinstraße von Freitag, 10. Oktober bis Dienstag, 14. Oktober, wegen Erneuerung der Eindeckung voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.