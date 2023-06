Holzweissig/MZ - Er gehörte nicht zur Spitze des Aufstands, war keine Galionsfigur des Widerstands. Der heute fast 90-jährige Karl-Heinz Nebelung war einfach nur dabei. Und genau das macht seine Geschichte so besonders. „Ich war nie der richtige Mann, ich war nur einer von denen, die noch übrig waren“, sagt er über damals. Lange hatte dieser verhängnisvolle Tag noch Einfluss auf sein Leben.

Als der damals 20-jährige Nebelung kurz vor 11 Uhr auf der Arbeit ankam, waren schon sämtliche Partei-Transparente im VEB Rohrleitungsbau Bitterfeld von den Wänden gerissen und die Arbeiter versammelt, bereit, zum Platz der Jugend in Bitterfeld zu ziehen. In der Stadt seien seiner Einschätzung nach etwa 150.000 Menschen auf den Beinen gewesen. „Ich habe mir die Rede von Othma angehört und bin dann weitergezogen, weil ich gehört habe, dass in der Lindenstraße das Gebäude vom Staatssicherheitsdienst gestürmt wurde.“

Die eigene Neugier wurde Karl-Heinz Nebelung zum Verhängnis

Nebelung war neugierig, wollte die Zellen sehen, in denen die politischen Gefangenen, die zuvor befreit wurden, inhaftiert waren. „Zig Leute waren dort. Das Personal stand vor dem Tor, während sämtliche Dokumente aus den Fenstern geschmissen wurden“, sagt er. Als er, so wie Hunderte andere, sich einen Eindruck verschafft hatte, nahm er noch einige der Akten vom Boden und ging nach Hause. „Dann ging die Misere los.“

Als Nebelung am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, stand ein älterer Mann vor seinem Haus. „Da wusste ich schon, was los ist“, sagt er. Dieser sei nach einem kurzen Gespräch wieder gegangen. „Eine Viertelstunde später ist dann ein schwarzer BMW vorgefahren, in dem Männer mit schwarzen Ledermänteln saßen.“ Nebelung, damals Leichtathlet, habe nicht lange gefackelt und hat sich ohne Leiter die Dachbodenluke hochgezogen, um sich zu verstecken – mit Erfolg. Allerdings nahmen sie stattdessen seine Schwester mit. „Dann habe ich mich natürlich gestellt, ist doch klar.“

Nebelung wurde von der Stasi zu ihrem Standort am Bitterfelder Bahnhof mitgenommen. „Als sie mich in das Gebäude geführt haben, habe ich hinter einer Gardine einen Arbeitskollegen von mir herausspähen sehen.“ Damit war es für ihn klar: Sein Kollege, der ihn am 17. Juni begleitete, war ein Spitzel. Am Morgen wurde er nach Halle in den Roten Ochsen gebracht. „Während neben und hinter mir mit Kalaschnikows bewaffnete Männer saßen.“

Karl-Heinz Nebelung im Alter von 20 Jahren mit seiner Gitarre. (Repro: Benjamin Telm)

Vier Tage musste er sich eine Zelle mit 30 anderen Personen teilen, bis er verlegt wurde. „Über sechs Wochen habe ich eingesessen.“ Regelmäßig sei er nachts von der Stasi bis zu zwei Stunden verhört wurden. Und musste sich gegen Vorwürfe, wie etwa ein amerikanischer Geheimagent zu sein, verteidigen. Durst, Strafen und ein Eimer, um sich zu entleeren – für vier Insassen – bestimmten die Zeit im Gefängnis.

Vor Gericht wurde Karl-Heinz Nebelung freigesprochen - Er hatte Glück mit dem Staatsanwalt

Vor Gericht wurde er schließlich freigesprochen. „Ich hatte noch Glück, denn kurz danach hat der Generalstaatsanwalt gewechselt. Frau Benjamin war eine Hardlinerin.“ Sein Fall hätte noch einmal aufgerollt werden sollen, seine Akte sei allerdings nach der ersten Verhandlung nicht mehr auffindbar gewesen.

Wieder in Freiheit sah er sich ganz anderen Problemen gegenüber. „Ich wurde entlassen und habe auch keine Arbeit mehr gefunden“, erzählt er. Fast wäre er in den Westen geflohen, entschied sich jedoch um, wegen seiner Verwandten. Rückblickend sei dies die richtige Entscheidung gewesen. Denn vier Jahre später bekam er Arbeit im Chemiekombinat, heiratete seine Frau, gründete eine Familie und lebt jetzt schließlich mit 89 Jahren noch immer in Holzweißig.