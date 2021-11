Kurz nach der Eröffnung - Mühlstraße in Bitterfeld wird schon wieder gesperrt

Die Mühlstraße wird am Montag voll gesperrt.

Bitterfeld/MZ - Kaum eröffnet, erfolgt am Montag, 29. November, die nächste Vollsperrung der Bitterfelder Mühlstraße. Wie die Stadt am Freitag bekannt gab, wird aufgrund eines Kraneinsatzes eine Vollsperrung im Bereich zwischen dem Aldi-Markt und der Einmündung Am Leineufer nötig.

Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Wittenberger Straße, Friedensstraße, Burgstraße, Ratswall, Töpferwall sowie die Mühlstraße, Plan, Teichwall, Burgstraße, Friedenstraße, Wittenberger Straße. Zu Einschränkungen im Linienverkehr soll es nicht kommen.