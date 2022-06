Kupferdiebe beschädigen in Bitterfeld Hauptleitung und fluten leer stehenden Wohnblock

Bitterfeld/MZ - Etwa 10.000 Euro Schaden haben dreise Kupferdiebe am Wochenende in Bitterfeld angerichtet.

Passanten hatten am Montag gegen 6.30 Uhr die Polizei informiert, da aus einem geschlossenen Fenster im vierten Obergeschoss eines derzeit leerstehenden Wohnblocks in der Emil-Obst-Straße in Bitterfeld Wasser ausgetreten war und bereits die Fassade herunterlief. Das Betreten des Hauseingangs war für die Beamten dann auch nicht ohne weiteres möglich: Unbekannte hatten die Eingangstür von innen mit einer Holzlatte blockiert.

Nachdem das Hindernis beseitigt werden konnte, kam das ganze Schadensausmaß ans Tageslicht. Der oder die Täter hatten mit Hilfe von Werkzeugen mehrere Kupferrohre gestohlen. Dabei wurde augenscheinlich die Hauptwasserzuleitung im vierten Obergeschoss derart beschädigt, dass es nach Polizeiinformationen im gesamten Treppenhaus sowie in den sich darunter befindlichen Wohnungen zu starken Überflutungen kam.