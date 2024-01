Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in Bitterfeld im Einsatz gewesen.

Kunststoffeimer brennt in Keller eines Wohnhauses in Bitterfeld - Drei Personen müssen ins Krankenhaus

Bitterfeld/MZ. - Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in Bitterfeld im Einsatz gewesen. Im Kellerbereich eines Wohnhauses in der Straße „Am Kraftwerk“ war aus bislang ungeklärter Ursache ein Kunststoffeimer samt Inhalt in Brand geraten.

Drei Bewohner im Alter von 33, 17 und 12 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses am selben Tag jedoch wieder verlassen. Der Brandherd wurde durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht. Sachschaden am Haus selbst entstand nicht.