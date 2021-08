Kunstbotschafter taucht Tourist-Ifo an der Bitterfelder Marina in bunte Farben

Bitterfeld/MZ - Weiße Masten gegen den blau-grauen Himmel, im Hintergrund der Pegelturm noch zu erkennen: Die Marina in Bitterfeld gehört zu den bildschönen Orten, die Besucher des Goitzschesees gern und oft ansteuern. Damit sie aber auch weitere Höhepunkte der Stadt nicht verpassen, hat die Verwaltung eine Touristinformation neben dem Hafenmeister-Büro eröffnet. Nun wurde diese von Kunstbotschafter Ronny Claus bunt gestaltet.

Die blau schattierte Unterwasserlandschaft mitsamt Fischen soll eine Hommage an die Umgebung sein, so der Künstler. Die maritimen Farben werden durch die Beschriftung in orange aufgepeppt. Und aufgefallen ist die neue Anlaufstelle während der Arbeit auch. „Es gab viele Besucher, die schon nach Informationen gefragt haben, während ich gemalt habe“, sagte Ronny Claus. Und schiebt noch hinterher, dass er es bedauert, keine Broschüren dabei gehabt zu haben, um Auskunft zu geben.

Aktuelle Projekte werden Besuchern des Info-Punkts vorgestellt. (Foto: Dittmar)

Ein Besuchermagnet ist genau das, was die Stadt sich vorgestellt hat: „Der Info-Punkt soll die Gäste dort abholen, wo sie sich tatsächlich aufhalten: am Wasser“, erklärte Gabriela Schulze, die Sachbereichsleiterin für Kultur und Tourismus. Die mobile Anlaufstelle soll als Ergänzung zur Touristinformation im Bitterfelder Rathaus dienen. Bereits im vergangenen Jahr war eine mobile Station errichtet worden, die über 2.000 Besucher zählte. „Das war allerdings nur eine Notlösung“, sagte Gabriela Schulze. Denn die Weihnachtsmarkthütte sei nur eine Behelf gewesen.

Die neue, bunte Touristinformation ist bei den Öffnungszeiten auf die innerstädtische Anlaufstelle abgestimmt: freitags und am Wochenende ist jeweils bis 18 Uhr geöffnet. Betreut wird der Info-Punkt von Mitarbeitern der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG), die die regionale Vielfalt kennen und Touristen dafür begeistern können. Auf aktuelle Projekte wie die Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau soll dort ebenfalls hingewiesen werden - um die Besucher mit dem Wissen nach Hause zu schicken, was in Bitterfeld-Wolfen los ist, wie Stadtsprecher Detmar Oppenkowski ausführte.

Auch die neue Hochglanz-Broschüre der Stadtverwaltung wird an der „Goitzsche Info“ zum Einsatz kommen. Knapp ein Jahr hat es laut der verantwortlichen Stadtmitarbeiterin, Birgit Tietz, gedauert, das 16-seitige Prospekt zusammenzustellen. „Wir wollen damit Besucher motivieren, nach Bitterfeld-Wolfen zu kommen“, erklärte Tietz. Überregional und auf Messen soll das Journal Interessierten einen Überblick geben, was Bitterfeld-Wolfen zu bieten hat. „Wenn die Touristen dann hier sind, können sie sich noch genauer informieren.“ Unter anderem wurden fünf gute Gründe erneut in den Blick gestellt: das maritime Flair, die blühenden Landschaften, die aktive Erholung, die Industriedenkmäler und die Gastlichkeit.

Gemeinsam mit der Agentur „aartoo design“ wurde die Broschüre gestaltet, Fotos stammen aus dem gesamten Stadtgebiet sowie der Goitzsche. Alles sollte wie aus einem Guss wirken, sagte Birgit Tietz weiter. Denn die Broschüre sollen möglichst auch begeisterte Gäste mitnehmen, um persönlich bei Freunden und Familie zu werben. In einer Auflage von 3.000 Stück ist das Journal erschienen, im Internet wird es ebenso verfügbar sein. Touristen aus dem Ausland sollen mit einer englischen Version an die Stadt zwischen Fuhne und Goitzschewald gelockt werden, sagte Birgit Tietz.