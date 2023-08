Kranke Kastanie wird zum Reptil. Bildhauer Evgeny Sidorkin aus Quetzdölsdorf startet die Kettensäge am Lutherplatz.

Krokodil in Zscherndorf gesichtet: Warum es Kinderherzen erobert

Bitte Platz nehmen: Ein Krokodil wurde in Zscherndorf am Lutherplatz gesichtet.

Zscherndorf/MZ - Die Berliner Löwin wurde als wildes Schwein enttarnt. Doch in Zscherndorf bleibt ein Krokodil eben ein Krokodil. Das zieht derzeit viele Schaulustige an den Lutherplatz. Dorthin, wo die Späne fallen. Oder gefallen sind. Denn das Krokodil hat Gestalt angenommen. Künstler und Pädagoge Evgeny Sidorkin nahm sich dem Kastanienholz an und seine Säge tat ihr Übriges. Der Baum war krank und Zscherndorfs Bürgermeister Michael Aermes (Unabhängiges Bündnis) hatte eine kinderfreundliche Idee.