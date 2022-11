Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erklärt die Fällungen der Apfelbäume an der Kreisstraße zwischen Raguhn nach Priorau. Warum die Bäume weichen mussten und wann Ersatz geplant ist.

Die Obstbäume an der Straße von Raguhn nach Priorau sind gefällt.

Priorau/MZ - Nach dem MZ-Bericht über die Fällaktion von Apfelbäumen an der Kreisstraße zwischen Raguhn und Priorau haben sich mehrere Bürger mit Fragen an den Landkreis gewandt. Dieser erklärt deshalb nun, warum der Fachdienst Tiefbau und Kreisstraßenmeisterei die Neubepflanzung der K2050 in diesem Bereich plant.