Bei einem Brand in Raguhn konnte die Feuerwehr am Freitagabend nur noch ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Kripo ermittelt nach Brand in Raguhn - Gartenhaus brennt vollständig nieder

Von dem Gartenhaus in der Gartenstraße blieben nach dem Brand am Freitagabend nur Reste übrig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ - Bei einem Laubenbrand ist am Freitagabend ein Gartenhaus in Raguhn vollständig niedergebrannt. Das berichtete das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in einer Pressemitteilung.