Kreisvolkshochschule in Bitterfeld und Wolfen startet mit neuen Kursen und Sprachen in die Saison

Bitterfeld/MZ - Mit neuen Kursen von Polnisch bis Brotbacken, von meditativer Körperwahrnehmung bis zu digitaler Selbstverteidigung will die Kreisvolkshochschule in Bitterfeld und Wolfen zum Herbst frischen Wind in ihre Kursräume bringen. Am Montag, 29. August, startet das Herbstsemester an der Bildungseinrichtung. Dort geht es nicht nur um Sprachen oder Computerkurse.