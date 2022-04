Kredit über 125 Millionen Euro: Sparkassen geben Solarfabrik Meyer Burger Starthilfe

Bitterfeld-Wolfen - Der geplanten Erweiterung der neuen Solarzellenfabrik von Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen steht nichts mehr im Weg: Mehrere Sparkassen und Volksbanken übernehmen zum großen Teil die Finanzierung in Höhe von insgesamt 185 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. „Das Finanzierungspaket ermöglicht einen schnellen Ausbau unseres Geschäfts“, erklärte Verwaltungsratspräsident Franz Richter.