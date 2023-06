Vor zwei Jahren ging die 465 Millionen Euro teure Papierfabrik von Progroup in Sandersdorf ans Netz. Was im Kraftwerk verbrannt werden soll.

Kraftwerk neben Papierfabrik - Progroup baut in Sandersdorf weiter aus

Sandersdorf/MZ/uro - Die Progroup AG baut ihren Standort in Sandersdorf weiter aus und wird am Mittwoch, 28. Juni, den Grundstein für das sogenannte „Waste-to-Energy-Kraftwerk“ legen. Das hat das Unternehmen bestätigt und zugleich mitgeteilt, das Werk in Sandersdorf zum umweltfreundlichen Zero-Waste-Standort auszubauen.