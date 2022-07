Kräftiger Ahorn soll Wechsel im Zweckverband Goitzsche dokumentieren

Pouch/MZ/ur - Regentropfen statt brütender Hitze: Das Wetter spielt mit am Freitagvormittag auf der Halbinsel Pouch. Am Hang oberhalb der Wakeboardanlage kam ein Baum in die Erde. Ein Ahorn, der zu stattlicher Größe heranwachsen und zugleich für Abschied und Neubeginn stehen sollen. Gepflanzt haben ihn Tina Kretschmer und Klaus Hamerla. Die Frau aus Nordsachsen ist seit Freitag die neue Geschäftsführerin des Zweckverbands Goitzsche. Hamerla, ihr Vorgänger, verabschiedete sich nun nach jahrelanger Arbeit im Verband in den Ruhestand.

