Muldenstein/MZ. - Das Jahr 2024 sollte zum Brückenjahr werden. Das hatte Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) erklärt, als nach den großen Vorhaben in der Gemeinde gefragt wurde. In Sachen Brücke über die Mulde zwischen Muldenstein und Greppin stellte er sogar einen möglichen Baustart in der zweiten Hälfte des Jahres in Aussicht. Jetzt könnte alles anders kommen.