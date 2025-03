Sandersdorf/MZ. - Ein Geschenk ist in dicken Mauern verpackt. Vielleicht wird es am 5. Mai in der evangelischen Kirche in Sandersdorf klingen und singen. So ist der Plan. Andrea Goßler findet: Es ist „Zeit zum Leben“. Mit Thomas Lapschansky und der Weltpremiere seiner neuen Band „Vielleicht“. „Ein ganz wunderbares Motto“, meint die Splitter-Geschäftsführerin. „Passend zum Geburtstag von Matthias. Ihm wird es gefallen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.