Ein 81-jähriger Autofahrer verursacht in Bitterfeld gleich mehrere Unfällen. Als die Polizei am Unfallort eintrifft, ist der Mann nicht ansprechbar.

Bitterfeld/MZ. - Aus bislang unbekannter Ursache hat ein 81-jähriger Mann am Mittwochvormittag in Bitterfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war gegen 10.30 Uhr mit einem Mercedes in der Schillerstraße unterwegs und richtete viel Schaden an.