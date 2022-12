Kontrolle über Auto verloren - Betrunkener 61-Jähriger landet bei Großzöberitz im Gleisbett

Großzöberitz/MZ - In Großzöberitz hat ein Mann am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei war der 61-Jährige mit einem Skoda gegen 14.30 Uhr auf der K 2069 aus Richtung Zörbig in Richtung Sandersdorf unterwegs. In der Tannepölser Straße in Großzöberitz verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Gleisbett einer Bahnanlage zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann jedoch Alkoholgeruch bei dem 61-Jährigen fest. Ein Test vor Ort ergab einen vorläufigen Wert von 2,16 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Schadenshöhe am Skoda wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.