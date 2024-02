Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagvormittag in Schortewitz gegen einen Zaun gefahren und für mehrere tausend Euro Schaden gesorgt.

Schortewitz/MZ. - Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagvormittag in Schortewitz gegen einen Zaun gekracht. Wie die Polizei schildert, fuhr die Seniorin gegen 9 Uhr mit einem Renault in der Zeundorfer Straße in Richtung Görzig. Hier verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Grundstückszaun.

Die Schadenssumme am Fahrzeug wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Renault war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Zaun wurde über eine Länge von mehreren Metern beschädigt. Der Schadensumfang beläuft sich hier auf rund 2.000 Euro. Die 82 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.