Kontrolle in der Nacht - Mann lässt Motorroller in Bitterfeld auf der Flucht zurück

Bitterfeld/MZ - Gleich mehrere Verstöße werden einem 31-jährigen Mann zur Last gelegt, der in der Nacht zum Montag mit einem Motorroller in Bitterfeld unterwegs war.

Gegen 3 Uhr sollte der Mann in der Walther-Rathenau-Straße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Er missachtete allerdings das Haltesignal, erhöhte seine Geschwindigkeit und versuchte sich so der Überprüfung zu entziehen. In der Eisenbahnstraße ließ der Mann schließlich seinen Motorroller stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Eine Absuche verlief ohne Erfolg, der 31-Jährige blieb verschwunden.

Den Beamten konnten den Mann jedoch im Nachgang identifizieren. So wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand für den Roller keine Pflichtversicherung, ebenso waren falsche Kennzeichen angebracht.