Kontrolle in Bitterfeld mit Folgen - 19-jähriger Radfahrer wird per Haftbefehl gesucht

Bitterfeld/MZ - Eine Kontrolle mit Folgen hat ein 19-Jähriger am Dienstag in Bitterfeld erlebt. Der junge Mann wurde gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße durch die Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Am Zweirad konnten keine Mängel bemerkt werden, dafür stellte sich bei der Überprüfung der Personalien des 19-Jährigen heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Dieser konnte allerdings den haftbefreienden Geldbetrag aufbringen und blieb somit auf freiem Fuß. Bei der weiteren Befragung stellte sich jedoch heraus, dass er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln dabei hatte, die er dann bei den Polizeibeamten abgeben durfte.