Kompromiss zum Überweg für Fußgänger - Verbesserung in Dessauer Allee soll gesucht werden

Ein Fußgängerüberweg wäre wünschenswert, ist aber an der Stelle in Wolfen nicht zulässig.

Wolfen/MZ - Die Situation der Fußgänger, die in Wolfen die Dessauer Allee im Bereich zwischen dem neuen Markt bis hin zur Ernst-Toller-Straße queren wollen, drohte zum Politikum zu werden. Die Fraktion Pro Wolfen wollte mit einem Stadtratsbeschluss dem Oberbürgermeister ins Stammbuch schreiben, dort einen Fußgängerüberweg zu installieren. Doch zum einen steht dies laut Gesetz dem Stadtrat gar nicht zu. Zum anderen ist nach der Straßenverkehrsordnung und den entsprechenden Richtlinien unter den gegebenen Umständen ein solcher Überweg an dieser Stelle nicht zulässig. Trotz dieser von der Verwaltung dargelegten Sachlage hatte der Ortschaftsrat Wolfen dem Antrag zugestimmt.

Eine damit auch im Stadtrat drohende Konfrontation konnte allerdings durch gemeinsame Anstrengung verhindert werden. Denn auch wenn Abgeordnete und Verwaltung verschiedener Meinung sind, was in der Dessauer Allee zulässig ist, stimmt man doch in der Einschätzung überein, dass Handlungsbedarf besteht. „Ordnungsamtsleiter Rolf Hülßner und Carola Reinsch vom Sachbereich Verkehr haben aktiv nach einer Lösung gesucht“, lobte Fraktionschef André Krillwitz im Stadtrat die Kompromisslösung.

Laut dem geänderten Antrag wird nun die Verwaltung beauftragt, die Erfordernis einer Verbesserung der Fußgängerquerung zu prüfen und „erforderlichenfalls verkehrsplanerische und bauliche Vorschläge zur Verbesserung zu erarbeiten“. Begründet wird der Vorstoß mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen, insbesondere von Fußgängern. Da an jener Stelle vor allem ältere Menschen sowie Schulkinder unterwegs seien, müsse man ihnen Vorrang einräumen, da sie sonst nicht gefahrlos über die Straße gelangen.

Hülßner bestätigte im Stadtrat noch einmal das erhöhte Verkehrsaufkommen. Deshalb bestehe Handlungsnotwendigkeit. Dies bedeute aber nicht, einfach einen Fußgängerüberweg wider den Vorschriften anzulegen. „Es geht darum, den gesamten Bereich so zu gestalten, dass auch dieses Problem gelöst wird.“

Die Stadtratsvorsitzende Dagmar Zoschke (Die Linke) forderte in der Debatte, dass eine vorgesehene Prüfung der Fußgängerströme zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen müsse. „Denn Kinder und Senioren, die die größten Probleme haben, über die Straße zu kommen sind zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs.“

Der Stadtrat stimmte dem geänderten Antrag einstimmig zu.