Kompromiss für Wiedereröffnung der Bitterfelder Frauenklinik deutet sich an

Bitterfeld/Köthen/MZ - Es gibt neue Hoffnung für die Wiedereröffnung der Klinik für „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen. So jedenfalls erklärte es Landrat Andy Grabner (CDU) jetzt im Kreis- und Finanzausschuss. Zwar muss der Kreistag der Widerspruchsbegründung des Landrates gegen die Anordnung des Landesverwaltungsamtes in seiner Sitzung am 23. September noch zustimmen. Doch erste Gespräche zwischen dem Landkreis und der Behörde sind bereits geführt worden.

