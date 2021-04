Kommt jetzt doch die Kehrmaschine nach Bobbau?

Bobbau - Wer holt den Unrat von der Straße? Die Frage bewegt die Bobbauer seit langer Zeit und sie wurde auch öffentlich diskutiert. Die Debatte ging so weit, dass die Bürger im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil lieber selbst für Ordnung sorgen wollten, statt für die für sie ohnehin nicht korrekt funktionierende maschinelle Reinigung ins Stadtsäckel zu zahlen. Jetzt sieht die Sache etwas anders aus. In Bobbau könnte es zur Kehrtwende am Besen kommen.

Bobbau nimmt im Bitterfeld-Wolfener Straßenreinigungsregime eine Sonderrolle ein

„Wir werden das Thema am Donnerstag in der Ortschaftsratssitzung noch einmal aufmachen“, bestätigt Bobbaus Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU). Er hofft, dass dann auch ein paar Bobbauer zu öffentlichen Sitzung erscheinen. „Wir wollen nicht einfach entscheiden. Die Bürger sollen mitreden.“ Dass sie das auch in Coronazeiten tun können, steht fest. „Wir tagen im Wolfener Ratssaal. Das ist alles regelkonform“, so Berger.

Bobbau nimmt im Bitterfeld-Wolfener Straßenreinigungsregime eine Sonderrolle ein. Extra ausgewiesene Straßen werden einmal monatlich gekehrt. Zu wenig, um wirklich für Sauberkeit zu sorgen. Und schwierig umzusetzen, weil etwa Park- und Halteverbote mit Zusatzschildern kaum auf einen Tag pro Monat festgelegt werden können. „Eine vertrackte Situation. Am Ende stehen Autos da, die Kehrmaschine kommt nicht ran und die Straße bleibt dreckig“, stellt Berger fest. Logisch, dass dann der Unmut groß und die Bereitschaft zum Zahlen der Reinigungsgebühren gering sei.

„Nicht zuletzt ist das auch ein Frage der Sicherheit“

Deshalb will der Ortschaftsrat umschwenken und dem wöchentlichen Kehrregime nach allgemeiner Bitterfeld-Wolfener Art beitreten. Damit wäre Ordnung besser zu gewährleisten, zitiert der Ortsbürgermeister seine Ratskollegen. Kehrbezirke wären leichter auszuweisen und auch der tatsächliche Arbeitsstand beim Kehren könnte leichter nachvollzogen werden. „Nicht zuletzt ist das auch ein Frage der Sicherheit“, erinnert Berger.

Denn beim diskutierten Kehren geht es nicht um die Fußwege. Es geht um Straßen, die durchaus viel befahren sind. Die Bundesstraße 184 ist das klassische Beispiel. Aber auch die Alte Straße und die Siebenhausener Straße - als Ortsverbindungsstraßen gern genommene Pisten. „Wenn da beim Kehren etwas passiert, ist der Ärger groß“, ahnt der Ortsbürgermeister und mahnt zu Vernunft.

Im Ortschaftsrat soll deshalb im Mai ein Beschluss zur maschinellen Kehrung gefasst werden

Derzeit müssen Grundstückseigentümer in Bitterfeld-Wolfen pro laufendem Meter Straßenfront 1,76 Euro an die Stadtkasse zahlen - jährlich, für wöchentliche maschinelle und für die Anwohner durchaus ungefährliche Kehrung. „Das sollte jeder mal überlegen. Bei zehn Meter Straßenfront reden wir gerade einmal über 17,60 Euro einschließlich der Entsorgung des Kehrichts.“

Im Ortschaftsrat soll deshalb im Mai ein Beschluss zur maschinellen Kehrung gefasst werden. Der Bitterfeld-Wolfener Stadtrat sollte dann schon im Sommer abschließend zum Kehrregime in Bobbau entscheiden. (mz/Ulf Rostalsky)

Der Bobbauer Ortschaftsrat tagt an diesem Donnerstag, 15. April, ab 18 Uhr unter Coronaschutzbedingungen im Ratssaal des Wolfener Rathauses, Rathausplatz 1.