Gemeindesaal platzt aus allen Nähten Kommt jetzt der Container-Supermarkt nach Ramsin?
Fast 130 Bürger drängen zur Infoveranstaltung. „Unser Schopp“ stellt ein Container-Konzept vor, das Nahversorgung und Treffpunkt verbinden soll. In Burgkemnitz gibt es bereits ein Modell.
Aktualisiert: 12.02.2026, 14:14
Ramsin/MZ. - Der Bürgerraum im Gemeindezentrum Ramsin platzt aus allen Nähten. Fast 130 Einwohner kommen zur Infoveranstaltung über einen möglichen Dorfladen im Ort. Stühle reichen nicht aus, einige stehen an den Wänden. Das Interesse ist deutlich – doch der Abend macht auch klar: Ob Ramsin tatsächlich einen „Unser Schopp“ bekommt, entscheidet sich nicht an der Idee, sondern an der Beteiligung.