Die Kirche im Raguhner Ortsteil steht vor einer Sanierung. Acht marode Fenster sollen erneuert werden, Kostenpunkt 50.000 Euro. Der Heimatverein Raguhn hat bereits 500 Euro gespendet.

Klotzen für Kleckewitz - Ein Verein greift der Kirche bei der Sanierung unter die Arme

Auf der Empore der Kleckewitzer Kirche: Reinhard Nedlitz, Sylvia Wolf, Evelyn Oehmichen und Ina Killyen werben mit einer Spendenübergabe

Kleckewitz/MZ. - Vor der Evangelischen Kirche St. Jakobus in Kleckewitz haben sich Gemeindemitglieder, Kirchenräte und der Heimat- und Kulturverein Raguhn getroffen. Thema des Besuchs ist die geplante Erneuerung von acht Fenstern. Die Kosten werden auf rund 50.000 Euro geschätzt. Einen ersten Beitrag leistet der Heimatverein, der 500 Euro übergab. Das Geld stammt aus Kalenderverkäufen und Spendenaktionen.