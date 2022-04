Das Klinikum in Bitterfeld steht Besuchern wieder offen.

Bitterfeld/MZ - Patienten, die im Klinikum Bitterfeld stationär betreut werden, dürfen sich wieder auf Besucher freuen. Ab Samstag, 9. April, stehen die Türen der Einrichtung zwischen 14 und 18 Uhr offen. Allerdings gelten wegen der Corona-Pandemie weiterhin strenge Verhaltensregeln.

Anmeldung und FFP2-Maske sind ein Muss

Volker Baumgarten, der Ärztliche Direktor des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen, weist darauf hin, dass in den Zimmern nur ein Besucher pro Patient erlaubt ist und rät zudem in Abhängigkeit vom Allgemeinzustand der Patienten, für Treffen die Außenbereiche des Hauses zu nutzen. Wer das Klinikum betritt, muss sich zwingend am Empfang anmelden und ab 18. Lebensjahr einen Impf- oder Genesenenstatus verlegen. Alternativ ist ein aktueller negativer Antigen-Schnelltest ausreichend, der allerdings nicht im Klinikum angeboten wird. Besucher sind verpflichtet, im Klinikum eine FFP2-Maske zu tragen.

René Rottleb, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums, freut sich über die neuen Freiheiten. „Wir sind sehr froh über die Lockerungen. Nicht zuletzt unterstützt es ja auch den Genesungsprozess, wenn Patienten regelmäßig Kontakt zu ihren Angehörigen haben dürfen.“