Kleines Loch mit großer Wirkung - Defekte Leitung in Roitzsch sorgt für Probleme in Behna

Roitzsch/MZ - Der Rohrbruch einer Trinkwasserleitung in Roitzsch hat nicht nur die Midewa seit Dienstagabend beschäftigt.

Auch Abnehmer in Brehna, am Ende der Leitung, haben Druckschwankungen wahrgenommen. Die Reparatur konnte allerdings am Mittwochvormittag abgeschlossen werden, so dass die Abnehmer in Brehna...