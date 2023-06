Die Bürger von Raguhn-Jeßnitz haben gewählt, am 2. Juli ist Stichwahl. Die MZ analysiert, welcher der vier Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen wie abgeschnitten hat.

Klare Heimvorteile - Wer bei der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz wie abgeschnitten hat

Nachdem das Wahllokal in der Raguhner Grundschule um 18 Uhr die Türen schloss, begannen die Wahlhelfer mit der Auszählung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ - Es ist Sonntagabend um 18 Uhr. Die Wahllokale in Raguhn-Jeßnitz schließen und die Auszählung der Stimmzettel beginnt. In den zehn Orten im Stadtgebiet, in denen die 7.779 Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben konnten, beginnen die Wahlhelfer damit, die Wählerstimmen den vier Kandidaten zuzuordnen. Ebenso im Briefwahllokal, wo 925 Stimmen eingegangen sind.