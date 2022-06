Kita in Ramsin erhält doppelt so viel Platz - und soll im Frühjahr fertig sein

Den Unterbau bringen Arbeiter der Baufirma Liersch an.

Ramsin/MZ - Wenn die Handwerker an der Arbeit sind, dann gibt es für die Ramsiner Kinder in der Kita „Sonnenschein“ immer etwas zu gucken. Denn die Spannung ist doppelt hoch, schließlich bauen die Männer an ihrem Haus.

Das Gebäude wird für 700.000 Euro umgebaut, es erhält eine Treppe und einen Fahrstuhl. „Angebaut wird bei laufendem Betrieb“, sagt Michael Herrmann, Projektbetreuer bei der Stadtverwaltung Sandersdorf-Brehna. Durch den Einbau wird dann das obere Geschoss ebenfalls nutzbar. 220 Quadratmeter Fläche gewinnt das Haus dadurch, zudem wurde ein zweiter Rettungsweg geschaffen.

Und ganz im Sinne des Dorfmittelpunktes stehen die neuen Räume dann Jung und Alt offen: Im Obergeschoss sollen sowohl die Vorschulkinder einziehen als auch die Bürgerräume für Vereine. Während des aktuellen Umbaus sind Kita-Kinder zum Teil schon in den aktuellen Bürgerräumen untergebracht.

Im März kommenden Jahres soll der Umbau fertig sein, dann stehen 24 neue Betreuungsplätze zur Verfügung, erklärt Marianne Schneider von der Stadtverwaltung. Aktuell ist die Kindereinrichtung mit 60 Plätzen ausgelastet. Bereits seit Januar 2021 wird am „Sonnenschein“-Haus gebaut. Als letzter Schritt soll dann eine neu gestaltete Außenanlage mit Spielplatz folgen. Finanziert wird der Bau durch Bundesmittel, den Landkreis und stadteigenes Geld.

„Wir haben schon neue Möbel bekommen, jetzt noch die neuen Räume - wir sind super ausgestattet“, freut sich Leiterin Kerstin Fiala. Zu laut sei der Umbau bisher nicht, sind sich die Kinder vor Ort einig.