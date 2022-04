Kita „Bergmännchen“ seit zehn Jahren in Holzweißig: Luftballons und Überraschung für die Chefin

Holzweißig/MZ - Die Überraschung steht Diana Stumm auch nach einer halben Stunde noch ins Gesicht geschrieben. Eigentlich ist es ihr freier Tag, der 1. April, und sie hat ihr Enkelkind in die Kita in Thalheim gebracht. Doch dann wird die Bobbauerin plötzlich doch nach Holzweißig gebeten - und findet ihr Büro voller Luftballons. „Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet.“ Ein Aprilscherz ist das aber nicht: Diana Stumm feiert am Freitag ihr zehnjähriges Jubiläum als Chefin der integrativen Kindertagesstätte „Bergmännchen“ in Holzweißig.

Kurze Zeit später ist die Party in vollem Gang. Diana Stumm sitzt auf einem selbst gebastelten Thron und ihre Kolleginnen singen ihr ein selbst gedichtetes Ständchen zur Melodie von „99 Luftballons“, in dem sie humorvoll den Kita-Alltag beschreiben. „Wir wollten etwas persönliches schenken, abgesehen von dem ganzen Materiellen“, erklärt Erzieherin Sarah Weingart.

Immer die Erste

Viel Heimlichkeit ist nötig gewesen, um diesen Tag so schön zu machen: „Sie ist immer die Erste, die kommt, und die Letzte, die geht“, sagt Weingart über ihre Chefin. Auch die Kinder sollten sich nicht verplappern, deswegen erfahren sie erst im letzten Moment, warum sie ein Piraten- und das Bienenlied so fleißig üben sollen. „Unser Gelände ist weitläufig, deswegen ist es gar nicht aufgefallen, wenn wir mit einer Gruppe zum Üben gegangen sind.“ Spontan musste die Feier dann auch noch nach drinnen verlegt werden, weil Petrus kein Einsehen hatte und Kälte nach Holzweißig schickte. Doch das tut der guten Laune keinen Abbruch. „Mir hat es viel Spaß gemacht, zu singen. Die Lieder sind alle toll“, sagt Kitakind Kiona.

Auch das zehnjährige Bestehen der Kita in Holzweißig ist ein Grund zum Feiern. „Ich kann mich noch erinnern, wie wir das aus dem Boden gestampft haben“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Simon Lehmann.

Erzieherinnen sind ein Team

Seither kommt Diana Stumm jeden Tag gern zur Arbeit. Das Team hat sich über die vergangenen zehn Jahre zusammengefunden und ist fest zusammengewachsen - kein Wunder, dass für die Chefin so aufgedreht wird. „Sie hatte vorgeschlagen, dass wir am Abend zusammen essen gehen“, sagt Sarah Weingart.

Auch bei anderen Geburtstagen ist in der Kita was los, es wird gesungen und alle Kleinen und Großen sollen eine gute Zeit haben. Am Schluss dürfen sogar die Luftballons, die die Kinder während der Hommage an Diana Sturm festgehalten haben, noch in den grauen Himmel steigen.