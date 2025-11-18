Die kleine Kita „Heideknirpse“ am Ortsrand von Schlaitz wird privat betrieben. Jetzt suchen die Frauen der ersten Stunde einen Nachfolger. Wer das sein kann und wie die Gemeinde Muldestausee reagiert.

Kita abzugeben - Warum für die „Heideknirpse“ in Schlaitz ein neuer Betreiber gesucht wird

Ortsbürgermeisterin Chris Henze, Sabine Eichler und Birgit Eckert (v.l.) machen sich Gedanken um die Zukunft der Kita „Heideknirpse“ in Schlaitz.

Schlaitz/MZ. - Kinder sollen gemeinsam wachsen. Sie sollen voneinander und miteinander lernen. Vor allen Dingen sollen sie aber in einem schönen Umfeld leben. Für Brigitte Eckert und Sabine Eichler zählt alles. „Deshalb haben wir uns ja für die Kita entschieden“, betonen beide im Einklang.