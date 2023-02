Der Heimatverein Greppin hatte geladen: Im John-Schehr-Saal waren am Wochenende Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr erneut gefragt.

Kindersachen und Spielzeug - Kauf- und Tauschbörse in Greppin erneut sehr gefragt

Schnäppchen am Wühltisch

Schon ab dem frühen Morgen sind die Angebote bei der Kauf- und Tauschbörse in Greppin am Sonnabend sehr gefragt. Der Heimatverein engagiert sich hier für diese mehrmaligen Aktionen im Jahr – und punktet damit.

Greppin/MZ - Kaum haben sich die Türen zum John-Schehr-Saal in Greppin am Sonnabend früh geöffnet, herrscht Gewusel an den Tischen. Kinderkleidung von der Baby-Erstausstattung bis zum „höheren Semester“ von Mädchen und Jungen stehen hoch im Kurs bei den Interessenten. Auch unter Schuhen, Spielzeug und anderen Dingen wie Wippen oder Geräten können die Kauflustigen wählen.