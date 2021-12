Kinderimpfen gegen Corona kann in Bitterfeld-Wolfen beginnen - Landkreis hält sich noch zurück

Bitterfeld/MZ - Die Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren können in dieser Woche auch in Bitterfeld beginnen. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) hat vergangene Woche die ersten Dosen des Impfstoffs bestellt. Das teilte Jana Neudert, Praxismanagerin am MVZ, auf MZ-Anfrage mit. Zuvor hatte die ständige Impfkommission ihre Empfehlung angepasst.

In einer ersten Bestellung hat das MVZ in der vergangenen Woche vier Phiolen geordert. Da eines dieser Behältnisse insgesamt zehn Impfdosen enthält - anders als bei den Erwachsenenimpfstoffen, die jeweils sechs Dosen fassen - können insgesamt 40 Kinder gegen das Virus immunisiert werden. Hersteller des Kinderimpfstoffs ist Biontech/Pfizer.

Geimpft werden soll in der Kinderarztpraxis des MVZ

Nicht nur die Größe der Impfbehältnisse, sondern auch die Dosierung sei anders, teilt Neudert weiter mit. Während Erwachsene eine Impfdosis von 0,3 Milliliter erhalten, ist die Dosis für Kinder mit 0,2 Millilitern um ein Drittel geringer. Auch das Verhältnis von mRNA und Lösungsmittel ist beim Kinderimpfstoff anders.

Geimpft werden soll in der Kinderarztpraxis des MVZ. „Das werden die machen, die die Kinder auch behandeln“, sagt Jana Neudert. Die Kinderarztpraxis erwartet die Lieferung und hat bereits mit der Terminvergabe begonnen, wie die Praxis am Montag mitteilte.

Die Kinderarztpraxis am MVZ ist nach MZ-Informationen die einzige Praxis im Altkreis Bitterfeld, die in der vergangenen Woche Impfstoff bestellt hat und so bereits in dieser Woche mit der Immunisierung von Kindern in dieser Altersgruppe beginnen kann. Die nächste Bestellung für eine Impfstofflieferung Mitte Januar kann zu Jahresbeginn vorgenommen werden.

Impft auch der Landkreis bald Kinder?

Wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilt, organisieren einige Landkreise und kreisfreie Städte in Sachsen-Anhalt eigene Impfaktionen. Ob der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Impfungen für Kinder in naher Zukunft anbieten wird, konnte die Pressestelle des Landkreises am Montagnachmittag nicht beantworten.

Die Corona-Schutzimpfung für Kinder unter zwölf Jahren ist seit zwei Wochen von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen. Die ständige Impfkommission empfiehlt sie in erster Linie bei bestimmten Vorerkrankungen oder wenn es im Umfeld der Kinder Risikopatienten gibt. Alle anderen Kinder können auf Wunsch ebenfalls geimpft werden.