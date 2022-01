Kia geht in Zörbig in Flammen auf - Tausende Euro Schaden

Aus bisher ungeklärten Gründen brannte der Motorraum des Pkw Kia in der Wallstraße in Zörbig komplett aus.

Zörbig/MZ - Für eine 48-jährige Frau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist das Jahr 2021 mit einem großen Schrecken geendet. Am Silvesterabend stand gegen 18.20 Uhr ihr in der Wallstraße in Zörbig abgestellter Pkw Kia in Flammen.

Die Feuerwehr konnte das Ausbrennen des Motorraums nicht mehr verhindern. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Grünflächen wurde verhindert.

Nach Auskunft der Polizei ist die Ursache des Brandes bisher unklar. Die Ermittlungen laufen. Den entstandenen Sachschaden geben die Beamten mit 10.000 Euro an.