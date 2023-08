In der Nacht zum Donnerstag Keyless-Diebe haben wieder zugeschlagen - Audi-Kombi wird in Brehna gestohlen

Dreiste Diebe haben am Donnerstag gegen 4 Uhr morgens einen grauen Audi-Kombi gestohlen, der gesichert und verschlossen auf einem Wohngrundstück in der Straße „Freiheit“ in Brehna abgestellt war.