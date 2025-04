Ermittlungen dauern an Keller aufgebrochen, in Wohnung eingedrungen: Polizei in Bitterfeld stellt bekannten 37-Jährigen

In der Röhrenstraße in Bitterfeld hat sich ein 37-Jähriger am Dienstagabend unerlaubt Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Nicht nur deshalb bekommt er Ärger.