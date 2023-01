Keine Therapie möglich - Drogenhändler aus Bitterfeld muss 4,5 Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht in Dessau.

Bitterfeld/MZ - Das Landgericht Dessau hat einen Mittdreißiger, der in Bitterfeld mit Drogen handelte, zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Bei dem ursprünglich aus Sierra Leone stammenden Mann waren 460 Gramm Heroin in der Wohnung gefunden worden, dazu Cannabis und Kokain in deutlich geringeren Mengen.