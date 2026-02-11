Wasser wird in der Anhaltsiedlung in Bitterfeld über Stunden nicht zur Verfügung stehen. Die Midewa rät zur Bevorratung.

Kein Wasser für Teile von Bitterfeld - Warum die Midewa die Versorgung kappt

Nach einer Havarie an der Hauptwasserleitung

Der Wasserrohrbruch neben der Bahnstrecke Halle-Berlin hat Folgen für Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Die Bewohner der Anhaltsiedlung in Bitterfeld müssen am Donnerstag, 12. Februar, erneut einige Stunden ohne fließendes Wasser auskommen. Das teilt der Wasserversorger Midewa mit. Hintergrund sind weitere Reparaturarbeiten in Folge des Rohrbruchs einer großen Versorgungsleitung vom Hochbehälter auf dem Muldensteiner Berg in Richtung Bitterfeld. Die Midewa reparierte den Schaden erst einmal provisorisch.