Seit Mittwochabend haben viele Zörbiger keine Verbindung in dasTelefon- und Internetnetz mehr. Betroffen ist die Telekom. Die Reparatur hat begonnen.

Kein Telefon, kein Internet: Wird großflächige Störung in Zörbig bis Donnerstagabend behoben?

Schaden in der Telekommunikation

Ärger in Zörbig: Internet- und Telefonempfang sind noch immer gestört.

Zörbig/MZ - Viele Zörbiger könnten seit Mittwochabend weder über das Festnetz telefonieren, noch im Internet surfen. Denn im Stadtgebiet gibt es eine großflächige Störung. Das bestätigt Bürgermeister Matthias Egert (CDU). Am Donnerstagvormittag ist mit der Reparatur begonnen werden.

Betroffen ist das Netz der Telekom. Wie das Unternehmen mitteilt, sei bei Bauarbeiten im Auftrag einer Fremdfirma am Mittwochabend ein Glasfaserstrang beschädigt worden. Offenbar passierte dies in Sandersdorf. Eine Bestätigung der Gerüchte, dass dies auf der Kraftwerksbaustelle der Progroup geschah, gab es nicht. Die Telekom teilte lediglich mit: „Die Fehlerstelle in der Trasse wurde lokalisiert.Zur Behebung seien Tiefbauarbeiten erforderlich.

Nach MZ-Informationen sollen rund 4.000 Haushalte von der Störung betroffenen sein. Abgeschnitten von der Telekommunkation sind zahlreiche Ortsteile wie Schrenz, Großzöberitz oder Prussendorf. Ab Donnerstagmittag war dann auch das gesamte Zörbiger Stadtgebiet betroffen. Ebenso sind in Sandersdorf Telefon und Internet zum Teil ausgefallen.

Mittwochabend hatte es noch geheißen, dass die Störung gegen 1 Uhr behoben sein soll. Doch das ist nicht gelungen. „Der Aufwand zur Instandsetzung ist größer als angenommen“, brachte Egert in Erfahrung. Lange war danach unklar, wann festnetz und Internet wieder funktionieren. Am Nachmittag dann machte das Unternehmen Hoffnung, dass dies noch am selben Tag gelingen werde. „Wir gehen davon aus, dass die Maßnahme heute Abend abgeschlossen ist“, teilte die Telekom mit