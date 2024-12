Besondere Initiative Kein Bus wird kommen: Seniorenresidenz in Wolfen schafft Haltestelle für demenzkranke Bewohner

In den Seniorenresidenzen „Sara“ in Wolfen wurde für die Bewohner ein fiktiver Haltepunkt für Busse eingerichtet. Das Stopp-Schild spendierten die Nahverkehrsfreunde aus Dessau. Was sich hinter der Aktion verbirgt - und warum 2025 doch ein Bus halten wrd.