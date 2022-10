Kein Bootshaus und kein Sportlerheim - Gemeinde Muldestausee zieht die Reißleine

Pouch/MZ - Millionen Euro muss die Gemeinde Muldestausee für den Ersatzneubau des Vereins- und Bootshauses des WSC Friedersdorf und die Komplettsanierung des Sportlerheims des SV Pouch/Rösa aufbringen. So ist es im Haushaltsplan festgelegt. Allerdings beruhte die Rechnung von Anfang an auf einer üppigen Förderung aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. In der ersten Runde vor einem Jahr wurden die Muldestausee-Projekte abgewiesen, nun zieht die Gemeinde selbst die Notbremse.