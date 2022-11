WM in Katar Kaum WM-Stimmung in Bitterfeld und Umgebung - Wolfens Bahnhof soll zum Fußball-Tempel werden

Am Sonntag startet die Weltmeisterschaft in Katar. In Sachen Public Viewing gab es faktisch keine Nachfragen. Wolfens Bahnhofshalle soll allerdings zum Fußball-Tempel werden. Wo man noch schauen kann und was Fans zur WM sagen.