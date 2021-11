Katwarn ausgelöst: Chemieunfall am Bahnhof Bitterfeld - Bahnverkehr eingeschränkt

Bitterfeld/MZ - Am Bahnhof in Bitterfeld ist am Freitagnachmittag ein Kesselwagen havariert. Nach ersten Infos der Deutschen Bahn tritt dabei Gefahrgut aus. Der Unfall hat sich gegen 15.50 Uhr geeignet. Gegen 16.20 Uhr hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld „Katwarn“ ausgelöst: Anwohnern wird geraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Um was für einen Gefahrstoff es sich dabei handelt, war zunächst offen. Die Bitterfelder Feuerwehr wurde zur Gefahrenerkundung hinzugerufen.

Von der Havarie ist auch der Zugverkehr betroffen. Vorerst wurde die Bahnstrecke zwischen Halle und Wittenberg voll gesperrt.