Kasse herausgerissen: 1.000 Euro Schaden nach Einbruch in Wolfener Pizzeria

Bitterfeld/MZ - Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in Wolfen angerichtet. Laut Polizei öffneten sie in der Nacht zum Montag gewaltsam eine Fensterscheibe in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereichs einer Pizzeria und konnten sich so Zugang zum Gastronomiebereich verschaffen.

Bei einer auf dem Tresen befindlichen Kasse wurde der Einschub herausgerissen und samt einer geringen Bargeldmenge gestohlen. Zudem nahmen die Täter auch Computertechnik mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.