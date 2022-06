Kampf um Fußgängerüberweg - Wolfener Ortschaftsräte ignorieren Gesetzeslage

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Vorstoß aus Wolfen rund um einen Zebrastreifen an den gesetzlichen Hürden scheitert.

In der Dessauer Allee im Bereich zwischen Kreisverkehr und Fritz-Weineck-Straße fordert der Ortschatsrat einen Zebrastreifen.

Wolfen - Die Absicht wird so mancher Wolfener begrüßen: Der Ortschaftsrat will in der Dessauer Allee auf Höhe des Marktes einen Fußgängerüberweg installieren lassen. Doch das sorgt für Probleme: Zum einen sind Ortschafts- und Stadtrat dazu gar nicht befugt. Zum anderen verbieten gesetzliche Vorschriften aufgrund der dortigen baulichen Situation einen solchen Überweg.